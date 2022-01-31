Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушных границ

31 января МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения воздушных границ. Таллин, как уточняется, считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом. При этом министерство не стало уточнять детали инцидента или его характер.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.