В Чехии раскрыли единственный способ урегулировать отношения РФ и НАТО

Чешский эксперт по безопасности Давид Богбот считает, что конфликт России и НАТО можно урегулировать дипломатическим путем, но для этого необходимо отказаться от намерения присоединить Украину к альянсу, пишет чешское издание Parlamentní listy. Статья дается в переводе ИноСМИ.

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«(Завершить этот конфликт дипломатическим путем) возможно, но США и НАТО должны отказаться от намерения присоединить Украину к НАТО. Сейчас не время думать о принятии Украины, которая находится в состоянии войны с Россией. Со стратегической точки зрения это ошибка», - считает эксперт.

Он напомнил опыт Израиля, который не боится поддерживать дружеские отношения как с Путиным, так и с Байденом и одновременно демонстрирует России, что может действовать в Сирии, как считает нужным, хотя российская армия против.

«Так Израиль заработал уважение России. Да, он не настолько силен, чтобы воевать с ней, но Путин уяснил, что Израиль готов сделать что угодно для защиты своих границ и граждан. Будучи сильным лидером, Путин уважает других сильных лидеров, а Европа все чаще демонстрирует свою слабость», - отметил Богбот.

По его мнению, главная причина обострения отношений между Россией и Западом в том, что за последние 20 лет Россия снова превратилась в державу с сильной и хорошо обученной армией, с ядерным оружием, с огромными ресурсами и большими амбициями, а Европа этого долго не замечала.

«К газу все это не имеет никакого отношения: Россия заинтересована в его продаже, а Путин хочет торговать с Европой, но не воевать. Также все это имеет отношение к расширению НАТО и его приближению к российским границам, что Путин и простые россияне расценивают как угрозу», - пояснил эксперт.

Он добавил, что в заявлениях России о том, что членство Украины в НАТО является стратегическим риском для России, есть логика.