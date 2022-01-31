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12 минут назад

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом агентству ТАСС сообщили в ведомстве.

Эстония вызвала временного поверенного в делах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января», - заявили в эстонском МИД.

В ведомстве назвали инцидент «очень прискорбным и серьезным», и отметили, что подобные нарушения уже неоднократно происходили.

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В министерстве не уточнили детали нарушения. Российская сторона пока не прокомментировала утверждения эстонского МИД.

В сентябре прошлого года Эстония обвинила российский военный самолет А-50 в нарушении воздушного пространства страны и вызвала посла России в МИД для выражения протеста. В Минобороны России отвергли обвинения эстонской стороны, заявив, что экипаж самолета А-50 ВКС России осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, экипаж находился на связи с эстонскими диспетчерами, которые, в свою очередь, никаких претензий А-50 не предъявляли.

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