Эстония вызвала временного поверенного в делах России

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января», - заявили в эстонском МИД.

В сентябре прошлого года Эстония обвинила российский военный самолет А-50 в нарушении воздушного пространства страны и вызвала посла России в МИД для выражения протеста. В Минобороны России отвергли обвинения эстонской стороны, заявив, что экипаж самолета А-50 ВКС России осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, экипаж находился на связи с эстонскими диспетчерами, которые, в свою очередь, никаких претензий А-50 не предъявляли.