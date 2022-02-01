НАТО: Россия маскирует вторжение в Киев под учения в Беларуси

Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Учения, подобные маневрам в Беларуси, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину. То же самое произошло в 2014 году, когда аннексировали Крым, а также взяли под контроль Донбасс. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — передает слова Столтенберга youtube-канал Washington Post Live.
Столтенберг отметил, что РФ продолжает наращивать военные силы у границ Украины, а также планирует учения, что вызывает опасения. Данные действия России, в том числе и угрожающая риторика страны воспринимаются серьезно, отметил генсек НАТО.