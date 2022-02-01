НАТО: Россия маскирует вторжение в Киев под учения в Беларуси

«Учения, подобные маневрам в Беларуси, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину. То же самое произошло в 2014 году, когда аннексировали Крым, а также взяли под контроль Донбасс. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — передает слова Столтенберга youtube-канал Washington Post Live.