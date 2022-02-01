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27 минут назад

Столтенберг: РФ маскирует вторжение в Киев под учения в Беларуси

Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО: Россия маскирует вторжение в Киев под учения в Беларуси
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Учения, подобные маневрам в Беларуси, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину. То же самое произошло в 2014 году, когда аннексировали Крым, а также взяли под контроль Донбасс. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — передает слова Столтенберга youtube-канал Washington Post Live.

Столтенберг отметил, что РФ продолжает наращивать военные силы у границ Украины, а также планирует учения, что вызывает опасения. Данные действия России, в том числе и угрожающая риторика страны воспринимаются серьезно, отметил генсек НАТО.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожает» началом военных действий, если ее требования не будут выполнены. Дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» со стороны Москвы идет речь. Томас-Гринфилд заявила, что разведка РФ и спецслужбы пытаются сфабриковать предлог для вторжения. Она также сообщила, что Россия «захватила» Крым в 2014 году, а войска РФ отказываются покинуть Молдову, несмотря на «пожелания народа».
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