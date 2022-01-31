В Чехии раскрыли способ решения конфликта России и НАТО

США и страны НАТО должны учесть справедливую позицию России насчет возможного вступления Украины в альянс и отказаться от идеи членства Киева, чтобы не допустить военного конфликта. Такой способ решения противоречий между сторонами раскрыл эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот, передает Parlamentní listy.

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Эксперт отметил, что ситуация остается напряженной, и возможная военная эскалация между Москвой и Киевом может перерасти в мировую войну. Он подчеркнул, что российская армия не отстает от НАТО и обучена намного лучше, поэтому для Североатлантического альянса столкновение не будет похоже на операции в Афганистане и Восточной Европе.

Богбот заявил, что в словах российского президента Владимира Путина о стратегических рисках для Москвы, которые возникнут в случае вступления Украины в НАТО, есть логика. «Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах», — заключил он. Причиной обострения он счел тот факт, что Запад долгое время не считал Россию сильной державой.