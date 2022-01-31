РФ и США стянули военный флот в Средиземное море

Россия и США наращивают военные корабельные группировки в средиземном море. Соответствующую карту с нанесенными на нее кораблями опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С одной стороны - американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, с другой - группа ВМФ России (без учета оперативного соединения в Тартусе) в составе не менее шести больших десантных кораблей», - пишет канал.

На карте видно, что в средиземном море собрались не менее 10 военных судов. Три из них принадлежат США, еще один корабль обозначен флагом Германии.

«Военный обозреватель»

Ранее стало известно, что Россия начала подготовку к учениям в Средиземном море, к которых примут участие два крейсера, фрегаты и большие противолодочные корабли четырех российских флотов, будет также активно задействована авиация. Сосредоточение кораблей в Средиземном море должно завершиться в конце января — начале февраля.