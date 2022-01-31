В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
27 минут назад

Россия и США стянули военный флот в Средиземное море

Россия и США наращивают военные корабельные группировки в средиземном море. Соответствующую карту с нанесенными на нее кораблями опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

РФ и США стянули военный флот в Средиземное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С одной стороны - американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, с другой - группа ВМФ России (без учета оперативного соединения в Тартусе) в составе не менее шести больших десантных кораблей», - пишет канал.

На карте видно, что в средиземном море собрались не менее 10 военных судов. Три из них принадлежат США, еще один корабль обозначен флагом Германии.

«Военный обозреватель»

Ранее стало известно, что Россия начала подготовку к учениям в Средиземном море, к которых примут участие два крейсера, фрегаты и большие противолодочные корабли четырех российских флотов, будет также активно задействована авиация. Сосредоточение кораблей в Средиземном море должно завершиться в конце января — начале февраля.

В украинской армии начался саботаж

При этом параллельно маневры начались и в акватории Черного моря. Эксперты, опрошенные «Известиями», назвали учения элементом больших маневров, которые позволяют отработать «одновременное задействование корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса».

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители