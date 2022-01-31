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36 минут назад

Дания пообещала помочь Украине оружием

Дания готова поддержать Украину военной техникой и оружием в случае войны с Россией, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в интервью газете Jyllands-Posten.

Дания обещала помочь Украине оружием
Фото: ReutersReuters

Фредериксен заявила, что ситуация в Украине представляет серьезную угрозу безопасности и это создает реальные риски вооруженного противостояния на европейском континенте, поэтому она пообещала оказать Киеву всестороннюю поддержку.

Премьер-министр добавила, что правящие политические партии парламента Дании также сообщили о готовности поддержать введение антироссийских санкций, чтобы помочь другим западным странам сдержать «российскую агрессию».

30 января стало известно, что финское издание Helsingin Sanomat провело опрос среди читателей. По его результатам, более половины жителей Финляндии испугались, что ситуация с Украиной перерастет в военный конфликт, в который может быть вовлечена и их собственная страна. В опросе приняли участие 1069 человек от 18 до 79 лет. Погрешность результатов составляет около 3 процентов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может произойти очень быстро. По его словам, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение.

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