Опубликовано восстановленное видео боев Красной армии в Польше

В социальных сетях появилось оцифрованное и восстановленное видео боев Красной армии в Польше. Боевые действия ведутся в феврале 1945 года.

Видеоролик вызвал большой интерес у пользователей интернета, восхищающихся работой фронтовых кинооператоров. Корреспонденты находятся в первых рядах штурмовых групп Красной армии. Благодаря этому удается понять тактику действий пехоты в городских боях.

Красноармейцы, одетые лишь в телогрейки и шинели - без защитных кирас и касок (видимо сняли, чтобы легче было двигаться) короткими перебежками продвигаются в "мертвых зонах" многоэтажных домов. Их прикрывают огнем 76-мм пушки и 122-мм гаубицы, огонь по верхних этажам зданий ведут пулеметы ДШК. Другие пулеметные расчеты, затащив станковые Максимы на высотки, поливают свинцом цели - окна и проемы в домах, где могут скрываться немецкие автоматчики.

Завершается кинохроника кадрами сдающихся в плен немецких пехотинцев. Оборванная униформа и осунувшиеся лица говорят о том, что немцы долгое время не выходили из боя, прежде чем попасть в плен .

Любители истории установили, что кинолента снята во время боев за польский город Познань в период с 26 января по 23 февраля 1945 года.

При штурме города-крепости частям 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова пришлось подавить сопротивление врага в 18 каменных фортах, пробить которые могли только "Сталинские кувалды" - 203-мм и 280-мм мортиры.