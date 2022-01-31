«Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов" с использованием противолодочного вертолёта осуществили поиск подводных лодок условного противника. Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков», – говорится в сообщении оборонного ведомства.