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32 минуты назад

Корабли выполнили противолодочные задачи в Норвежском море. Видео

Российские ракетные корабли и авиация Северного флота выполнили в Норвежском море противолодочные задачи во время учения с арктической экспедиционной группировкой. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.

«Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов" с использованием противолодочного вертолёта осуществили поиск подводных лодок условного противника. Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

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