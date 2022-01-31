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41 минуту назад

Глава ЛНР: натасканные ЦРУ диверсанты помешают миру на Украине

Натасканные и подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни, даже когда из страны уйдет НАТО. Об этом заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Натасканные ЦРУ диверсанты помешают миру на Украине"
Фото: ReutersReuters

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Пасечник отметил, что с 2015 года ЦРУ США ведет на Украине обучение специалистов по организации партизанского движения.

«Когда НАТО придется уйти из Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране, не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни», - считает глава ЛНР.

При этом он обратил внимание на то, что парламент Украины не только легализовал обученных США диверсантов, приняв «Закон о национальном сопротивлении», но и наделил их правом использовать тяжелое вооружение, которое «Запад активно завозит на Украину».

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В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

В свою очередь посольство РФ призвало США не «накачивать» Украину оружием, так как это подстрекает ее к «силовым авантюрам» против Донбасса.

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