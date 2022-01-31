КНДР показала запуск ракеты из космоса

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска 30 января. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Reuters Reuters

На двух снимках показаны моменты запуска. Также опубликованы две фотографии, сделанные во время полета с камеры, установленной на боеголовке ракеты. На них видна часть Корейского полуострова и прилегающие районы.

Отмечается, что военные аналитики увидели в ракетных пусках КНДР послание, сообщает CNN. По мнению специалистов, семь пусков ракет, осуществленных за первые четыре недели 2022 года, свидетельствуют о том, что лидер страны Ким Чен Ын стремится показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда считает, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают». .