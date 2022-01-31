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10 минут назад

КНДР показала запуск ракеты из космоса

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска 30 января. Об этом сообщает BBC News.

КНДР показала запуск ракеты из космоса
Фото: ReutersReuters

На двух снимках показаны моменты запуска. Также опубликованы две фотографии, сделанные во время полета с камеры, установленной на боеголовке ракеты. На них видна часть Корейского полуострова и прилегающие районы.

Отмечается, что военные аналитики увидели в ракетных пусках КНДР послание, сообщает CNN. По мнению специалистов, семь пусков ракет, осуществленных за первые четыре недели 2022 года, свидетельствуют о том, что лидер страны Ким Чен Ын стремится показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда считает, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают». .

Ранее Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты, скорость которой. Речь идет о ракете Hwasong-12, которую власти КНДР также испытывали в 2017 году. Она пролетела около 800 километров с высотой 2000 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.

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