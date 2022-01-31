Глава ЛНР: Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Украина стягивает технику и тяжелое вооружение в Донбасс, стараясь скрыть свои действий от представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, пишут РИА Новости.
В ЛНР неоднократно предупреждали, что украинские военные мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения при помощи средств РЭБ. Подобным образом они пытаются утаить факт размещения вооружения, которое было запрещено минскими договоренностями.
По словам Пасечника, службы ЛНР и международные наблюдатели зафиксировали активное движение с украинской стороны. Он утверждает, что там идет подвоз горюче-смазочных материалов и боекомплектов, готовится техника, перемещается тяжелое вооружение. Пасечник подчеркнул, что даже СММ ОБСЕ засекли переработку более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии за последний месяц.
Глава ЛНР отметил, что СММ ОБСЕ каждый день сообщают о заглушении беспилотников, с помощью которых наблюдатели отслеживают ситуацию в Донбассе. Пасечник уверен, что на подконтрольной Киеву стороне работают установки РЭБ. Из этого следует, что Украина пытается скрыть от наблюдателей свои действия, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха.