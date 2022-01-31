Глава ЛНР: Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Украина стягивает технику и тяжелое вооружение в Донбасс, стараясь скрыть свои действий от представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, пишут РИА Новости.

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В ЛНР неоднократно предупреждали, что украинские военные мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения при помощи средств РЭБ. Подобным образом они пытаются утаить факт размещения вооружения, которое было запрещено минскими договоренностями.

По словам Пасечника, службы ЛНР и международные наблюдатели зафиксировали активное движение с украинской стороны. Он утверждает, что там идет подвоз горюче-смазочных материалов и боекомплектов, готовится техника, перемещается тяжелое вооружение. Пасечник подчеркнул, что даже СММ ОБСЕ засекли переработку более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии за последний месяц.