Украинцам на военных учениях выдали деревянные винтовки

На Украине провели военные учения резервистов с деревянными штурмовыми винтовками. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Учения прошли 29 января недалеко от Киева, резервисты отрабатывали «боевые навыки» деревянным оружием.
«В субботних учениях приняли участие около 70 местных жителей, некоторые из которых были в полной пехотной экипировке с охотничьими ружьями и имели боевой опыт. Другим в кроссовках и повседневной спортивной одежде вручили имитацию деревянных винтовок», - пишет британское издание.
Журналисты отметили, что на «учения» резервисты прибывали на мини-автомобиле Сузуки, мощных джипах и даже электрической «Тесле» - подобный автотранспорт на Украине могут позволить себе немногие.
«39-летний Михаил с энтузиазмом собирался идти в бой. Он тяжело дышал, ему пришлось много раз вставать и падать на заснеженную землю со своим тяжелым снаряжением», - описали журналисты тренировку,
Также они отметили, что собравшиеся временами «критиковали Зеленского и имели различные взгляды на НАТО».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут специально преувеличивать угрозу «вторжения» России на Украину.