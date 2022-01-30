Украинцам на военных учениях выдали деревянные винтовки

На Украине провели военные учения резервистов с деревянными штурмовыми винтовками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Учения прошли 29 января недалеко от Киева, резервисты отрабатывали «боевые навыки» деревянным оружием.

«В субботних учениях приняли участие около 70 местных жителей, некоторые из которых были в полной пехотной экипировке с охотничьими ружьями и имели боевой опыт. Другим в кроссовках и повседневной спортивной одежде вручили имитацию деревянных винтовок», - пишет британское издание.

Журналисты отметили, что на «учения» резервисты прибывали на мини-автомобиле Сузуки, мощных джипах и даже электрической «Тесле» - подобный автотранспорт на Украине могут позволить себе немногие.

«39-летний Михаил с энтузиазмом собирался идти в бой. Он тяжело дышал, ему пришлось много раз вставать и падать на заснеженную землю со своим тяжелым снаряжением», - описали журналисты тренировку,

Также они отметили, что собравшиеся временами «критиковали Зеленского и имели различные взгляды на НАТО».