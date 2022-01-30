В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
49 минут назад

Украинцам на военных учениях выдали деревянные винтовки

На Украине провели военные учения резервистов с деревянными штурмовыми винтовками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Украинцам на военных учениях выдали деревянные винтовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения прошли 29 января недалеко от Киева, резервисты отрабатывали «боевые навыки» деревянным оружием.

«В субботних учениях приняли участие около 70 местных жителей, некоторые из которых были в полной пехотной экипировке с охотничьими ружьями и имели боевой опыт. Другим в кроссовках и повседневной спортивной одежде вручили имитацию деревянных винтовок», - пишет британское издание.

Журналисты отметили, что на «учения» резервисты прибывали на мини-автомобиле Сузуки, мощных джипах и даже электрической «Тесле» - подобный автотранспорт на Украине могут позволить себе немногие.

«39-летний Михаил с энтузиазмом собирался идти в бой. Он тяжело дышал, ему пришлось много раз вставать и падать на заснеженную землю со своим тяжелым снаряжением», - описали журналисты тренировку,

Также они отметили, что собравшиеся временами «критиковали Зеленского и имели различные взгляды на НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут специально преувеличивать угрозу «вторжения» России на Украину.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители