Истребители F-35C столкнулись с проблемой ржавчины

СМИ сообщили, что стелс-покрытие американских палубных истребителей F-35C оказалось чувствительным к воздействию морской соли. Из-за этого они быстро покрываются ржавчиной.

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По сообщениям журналистов, F-35C из состава авиакрыла авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США начали покрываться ржавчиной после нескольких месяцев в море. Дело в том, что радиопоглощающее покрытие не выдерживает воздействия морской соли.

На самолётах видны разводы ржавчины, есть коррозия внешней обшивки. Пока неясно, снижают ли эти повреждения малозаметность истребителей. Пока в Пентагоне не прокомментировали снимки самолётов с пятнами ржавчины.