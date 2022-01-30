У границы России заметили сразу три иностранных самолета-разведчика

У южных и западных границ России зафиксировали сразу три самолета-разведчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Фото: United States Air Force United States Air Force

В 08:25 радиоразведчик ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным YAWN61 поднялся с авиабазы Суда-Бей в Греции. Самолет пересек Болгарию, прибыл в акваторию Черного моря и провел разведку около Крыма.

Неподалеку от полуострова также заметили американский беспилотник Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10.

Он взлетел в 05:05 мск с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Дрон несколько часов курсировал у границ России и несколько раз облетел полуостров, приближаясь к берегу на 36,5 километра.

Кроме того, разведывательный полет у западных рубежей России совершил самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102003. Он взлетел с авиабазы Линчепинг в 11:10 мск и был зафиксирован в зоне полетной информации Калининградской области.