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1 час назад

В Японии раскрыли тип запущенной КНДР баллистической ракеты

Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты средней или большой дальности, заявил секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

В Японии раскрыли тип запущенной КНДР баллистической ракеты
Фото: ReutersReuters

По его словам, Токио примет все меры для обеспечения безопасности государства и своих граждан. Он пообещал, что специалисты займутся сбором информации и «отслеживанием оповещений о дальнейших пусках баллистических ракет».

«Существует вероятность, что был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше среднего», — раскрыл он тип запущенной КНДР ракеты.

Мацуно уточнил, что ракета пролетела 800 километров и достигла максимальной высоты две тысячи километров. Она двигалась 30 минут. Политик осудил ракетные испытания КНДР. По его словам, действия Пхеньяна нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Из-за новых испытаний Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности. Пентагон заявил, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США.

Ракету запустили в воскресенье, 30 января. Это уже седьмой инцидент за январь. До этого Северная Корея испытывала ракеты 25 и 27 января.

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