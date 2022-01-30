Ирландия отреагировала на перенос зоны учений ВМФ России

Позитивный комментарий поступил от ирландского министра иностранных дел и обороны Саймона Ковни в Twitter.
«На этой неделе я написал своему коллеге министру обороны России, попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — написал дипломат.
По его словам, Дублин принимает участие в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем.
«Безусловно, есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины. Как и все европейские страны, мы принимаем участие в поисках пути к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны», — заявил глава дипломатии Ирландии.
Ранее российское посольство сообщило о переносе учений из исключительной экономической зоны Ирландии.
Напомним, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится плановая серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения запланированы в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.