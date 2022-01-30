Ирландия отреагировала на перенос зоны учений ВМФ России

«Безусловно, есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины. Как и все европейские страны, мы принимаем участие в поисках пути к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны», — заявил глава дипломатии Ирландии.