Британия объявила о масштабной переброске войск в Эстонию

Власти Британии рассматривают возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Власти также могут перебросить оборонительное вооружение в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО», — следует из сообщения.

Как отмечается, в Лондоне согласуют окончательные детали предложения с представителями Североатлантического альянса в Брюсселе на предстоящей неделе, министры обсудят военные варианты 31 января.

По словам Джонсона, данный пакет будет четким посланием Кремлю о том, что «мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».