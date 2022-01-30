Ирландия отреагировала на перенос зоны учений ВМФ России

"На этой неделе я написал своему коллеге министру обороны России, попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковни.