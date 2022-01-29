«Понятно, что это сила». Раскрыта роль войск ОДКБ во время беспорядков в Казахстане

"Информационно мы проиграли, но не до этого было. Мы все умны задним числом, а в то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет. В таких случаях интернет отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях. Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовленные, то есть была дезинформационная кампания - так называемые фейки лились рекой", - отметил президент, добавив, что вылазка бандитов против Казахстана была тщательно подготовлена.