В США заявили о жестком сигнале России НАТО

Североатлантический альянс столкнулся с серьезной проблемой из-за появившихся в Белоруссии истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России, пишет Military Watch.

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Москва и Минск ранее объявили о проведении проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках этой процедуры на территорию Белоруссии были переброшены российские войска и техника. Как сообщает «ПолитРоссия», этот факт встревожил американских аналитиков.

«На фоне роста напряженности между Москвой и Западом из-за Украины Россия развернула на территории своего стратегического партнера и соседа — Белоруссии — свои самые боеспособные истребители Су-35 для противостояния с НАТО», — говорится в публикации.

Авторы уверены, что таким образом Россия направила Западу жесткий сигнал. НАТО в последнее время стремится усилить военное присутствие в Восточной Европе, но получила предупреждение в виде самолетов, которые представляют угрозу для всей Европы, в том числе для Великобритании.

«Несмотря на то, что Су-35 относится к поколению "4++", по своим возможностям он не уступает лучшим боевым самолетам Североатлантического альянса», — заключили в Military Watch.