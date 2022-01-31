Генсек НАТО оценил возможность введения войск на Украину

«Мы не планируем разворачивать войска Альянса в Украине... мы сосредотачиваемся на оказании поддержки. Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО и быть сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений», – приводит его слова «Обозреватель».