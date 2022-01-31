Генсек НАТО оценил возможность введения войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен направлять свои войска на Украину даже в случае так давно ожидаемого «вторжения России». По его словам, Брюссель будет помогать Киеву другими способами.
«Мы не планируем разворачивать войска Альянса в Украине... мы сосредотачиваемся на оказании поддержки. Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО и быть сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений», – приводит его слова «Обозреватель».
Столтенберг заявил, что НАТО помогает Киеву поставками оружия и сигналами Кремлю о том, что против России будут введены новые санкции в случае агрессии.
Ранее он заявил, что НАТО и России нужно возобновить дипломатические контакты, а также заверил в том, что Альянс готов выслушать озабоченности Москвы.