В Госдуме заявили о возможном призыве в армию жителей ДНР и ЛНР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что постоянно проживающие на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР россияне могут быть призваны на военную службу. Разумеется, если выразят такое желание, заставлять их никто не собирается. Об этом пишет ТАСС.
«Если граждане [России], проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», - рассказал Водолацкий.
Он уточнил при этом, что призывники из ДНР и ЛНР будут проходить службу на территории России.
При общении с жителями Донецка и Луганска Виктор Водолацкий сообщил, что вопрос защиты русскоязычного населения является одним из важнейших. Он постарался развеять опасения людей, всерьез обеспокоенных возможным нападением украинской армии.
Миграционная служба ДНР писала ранее, что в республике свыше 360 тысяч человек получили российский паспорт. В общей сложности, с 2019 года документ получили более 720 тысяч жителей региона.