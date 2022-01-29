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17 минут назад

Посольство РФ: США подстрекают Киев к нападению на Донбасс

Посольство РФ в США призвало Вашингтон не «накачивать» Украину оружием, так как это подстрекает ее к «силовым авантюрам» против Донбасса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарии посольства РФ в Facebook.

Посольство РФ: США подстрекают Киев к нападению на Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в публикации, Вашингтону стоило бы заставить Киев выполнять Минские договоренности. Вместо этого они продолжают снабжать Украину новыми вооружениями и фактически подстрекают ее напасть на Донбасс, указали дипломаты. Они добавили, что Вашингтон не должен потакать «воинственному зуду» Украины и ее попыткам «насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

Кроме того в посольстве РФ в США пояснили, что «страшилки США» о «вторжении» России на Украину так и не стали явью. При этом Вашингтон продолжает сообщать о новых поставках вооружения в помощь Киеву.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что США приняли решение перебросить небольшое число американских военных в Восточную Европу. До этого в Пентагоне выразили готовность отправить 8,5 тысячи военных в связи с риском «нападения» России на Украину. По предварительной информации, дополнительные войска альянса могут быть дислоцированы на территории Румынии, Болгарии, и Венгрии. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

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