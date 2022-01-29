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19 минут назад

США обвинили в подталкивании Украины к авантюрам против жителей Донбасса

Посольство России в США обвинило Вашингтон в том, что передача оружия Киеву подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом говорится на страницу дипведомства в Facebook.

Посольство РФ: США подстрекают Киев к нападению на Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посольстве отметили, что американские власти изо дня в день «рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине» под предлогом возможного вторжения России.

«Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты сообщили, что 28 января ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов.

В посольстве призвали Вашингтон заставить Киев выполнять Минские договоренности, «а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

Ранее разведка Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что Киев готовится отправить в Донбасс наиболее боеспособные украинские части — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады. Предположительно, они станут ударной силой группировки украинских войск в регионе.

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