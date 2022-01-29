Россия перебросила в Белоруссию дивизион «Панцирей-С»

Россия продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На территорию республики были переброшены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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Как сообщили в ведомстве, на станцию разгрузки Восточного военного округа был доставлен зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Он включает в себя 12 боевых машин, каждая из них вмещает по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

В ведомстве пояснили, что личный состав после разгрузки проследует в заранее обговоренные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Отмечается, что в проверке будут два этапа. В рамках первого, который продлится до 9 февраля, пройдет перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, охрана воздушной государственной границы, организация обороны и охраны значимых государственных и военных объектов, проверка ПВО.