В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
21 минуту назад

Россия перебросила в Белоруссию дивизион «Панцирей-С»

Россия продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На территорию республики были переброшены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Россия перебросила в Белоруссию дивизион «Панцирей-С»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в ведомстве, на станцию разгрузки Восточного военного округа был доставлен зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Он включает в себя 12 боевых машин, каждая из них вмещает по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

В ведомстве пояснили, что личный состав после разгрузки проследует в заранее обговоренные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Отмечается, что в проверке будут два этапа. В рамках первого, который продлится до 9 февраля, пройдет перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, охрана воздушной государственной границы, организация обороны и охраны значимых государственных и военных объектов, проверка ПВО.

На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022». Предполагается, что две страны отработают стратегии пресечения и отражения агрессии противника, защиты интересов Союзного государства и противодействия террористическим актам.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители