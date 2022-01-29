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2 часа назад

Зеленский заподозрил Байдена в сговоре с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут специально преувеличивать угрозу «вторжения» России на территорию Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Politico.

Зеленский заподозрил Байдена в сговоре с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили источники издания, Зеленский в ноябре «бил тревогу», опасаясь «нападения» России на Украину», а в настоящий момент пытается убедить лидера США Джо Байдена, что «противостояние с Россией не такое ужасное». Окружение президента Украины предполагает, что смена его линии поведения связана с «растущим раздражением в отношении администрации Байдена».

Издание отмечает, что некоторые официальные лица в Киеве и Европе раскритиковали «преждевременное и безосновательное» решение США отозвать дипломатов из Украины. В публикации Politico указано, что эта мера лишь напугала местных жителей и негативно повлияла на финансовые рынки.

Кроме того источник сообщил изданию, что Зеленский опасается специального преувеличения угрозы «вторжения» России, так как это даст США политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем.

CNN со ссылкой на источники пишет, что отношения Украины и США становятся более напряженными. Некоторые лица в Вашингтоне считают, что Киев недостаточно благодарен США за поддержку.

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