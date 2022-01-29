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18 минут назад

Зеленский: США преувеличили угрозу со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут специально преувеличивать угрозу «вторжения» России на территорию Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Politico.

Зеленский: США преувеличили угрозу со стороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили источники издания, Зеленский в ноябре «бил тревогу», опасаясь «нападения» России на Украину», а в настоящий момент пытается убедить лидера США Джо Байдена, что «противостояние с Россией не такое ужасное». Окружение президента Украины предполагает, что смена его линии поведения связана с «растущим раздражением в отношении администрации Байдена».

Издание отмечает, что некоторые официальные лица в Киеве и Европе раскритиковали «преждевременное и безосновательное» решение США отозвать дипломатов из Украины. В публикации Politico указано, что эта мера лишь напугала местных жителей и негативно повлияла на финансовые рынки.

Кроме того источник сообщил изданию, что Зеленский опасается специального преувеличения угрозы «вторжения» России, так как это даст США политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем.

CNN со ссылкой на источники пишет, что отношения Украины и США становятся более напряженными. Некоторые лица в Вашингтоне считают, что Киев недостаточно благодарен США за поддержку.

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