Байден объявил о переброске войск в Европу

Президент США Джо Байден заявил, что небольшое число американских военных в скором времени отправится в Восточную Европу и другие страны НАТО. Об этом пишет информационный портал «Известия» со ссылкой на The Hill.

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«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу и в страны НАТО», — сообщил американский лидер, когда вернулся из поездки в Питтсбург.

Байден пояснил, что их будет «не слишком много». При этом в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» НАТО находятся 8,5 тысячи военных США.

Ранее Будапешт получил запрос от Вашингтона на размещение на своей территории дополнительных американских войск. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министерство обороны страны в настоящий момент рассматривает этот вопрос.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что костяк сил США, которые будут направлены в Восточную Европу, будет состоять из элитных воздушно-десантных частей. По его словам, Пентагон не планирует обнародовать полный список частей.

Телеканал CNN 26 января сообщил, что США вместе со своими европейскими партнерами обсуждают вариант увеличения военного контингента в восточноевропейских странах НАТО в связи с риском «нападения» России на Украину.