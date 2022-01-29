Зеленский: США преувеличили угрозу со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать угрозу «российского вторжения», сообщают СМИ.

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Politico отмечает, что в ноябре Зеленский «бил тревогу так, что громче некуда», сейчас же он убеждает президента США Джо Байдена, что «противостояние с Россией не является таким уж страшным». Его окружение связывает «изменение настроя» с «растущим раздражением в отношении администрации Байдена».

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В Киеве, а также «некоторые» официальные лица в Европе считают, что США «преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину». Это, как пишет Politico, «испугало местных жителей, а также финансовые рынки», «для Киева стоимость заимствований повысилась», передает ТАСС.

Также источник сообщил об опасениях Зеленского относительно того, что США могут «специально преувеличивать угрозу со стороны президента России Владимира Путина, поскольку это даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, к примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом».

«Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается», – пишет издание.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что между США и Украиной «нарастает напряженность». Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев «без особой благодарности» встречает оказываемую США поддержку.

Один из представителей властей США заявил: «У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США – чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» – передает РИА «Новости».

Напомним, CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.