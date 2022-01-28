США отказались отправлять войска на Украину

Американские войска не станут принимать участия в боевых действиях на Украине в случае обострения. Об этом на пресс-конференции заявил министра обороны США Ллойд Остин . Его слова приводит « Московский комсомолец ».

«Президент дал четко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», — сказал Остин.

Ранее руководитель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США не имеют постоянных воинских контингентов, баз и наступательных вооружений в Незалежной. Однако, по его словам, на Украине присутствует небольшое число советников и инструкторов.