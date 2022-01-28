Пентагон: Россия может захватить города на Украине

Конфликт на Украине не является неизбежным, однако в случае вторжения Россия может захватить города и значительные территории, заявил журналистам министр обороны США Ллойд Остин, пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий", - отметил Остин.

Однако глава Пентагона считает, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным. По его мнению, время и пространство для дипломатии все еще есть.

Ранее Остин отдал приказ привести 8,5 тысячи военных США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых из этих воинских частей в Европу, пишет РИА Новости.