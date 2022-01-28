Показана китайская авиабаза на искусственном рифе

Боевое дежурство несут истребители J-11 и Су-30МК. Сообщается, что они находятся там попарно на ротационной основе. Для них Китай построил на искусственном рифе специальную инфраструктуру. Там есть взлётно-посадочные полосы и ангары трёх типов: небольшие для истребителей, средние — для бомбардировщиков и заправщиков Xian H-6, большие — для военно-транспортных Y-20 и Ил-76, самолётов-заправщиков Ил-78, летающих радаров KJ2000.