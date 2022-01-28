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20 минут назад

Показана китайская авиабаза на искусственном рифе

В сети опубликовали видео боевого дежурства истребителей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) на искусственном рифе Юншу в спорном архипелаге Спратли Южно-Китайского моря.

Показана китайская авиабаза на искусственном рифе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Боевое дежурство несут истребители J-11 и Су-30МК. Сообщается, что они находятся там попарно на ротационной основе. Для них Китай построил на искусственном рифе специальную инфраструктуру. Там есть взлётно-посадочные полосы и ангары трёх типов: небольшие для истребителей, средние — для бомбардировщиков и заправщиков Xian H-6, большие — для военно-транспортных Y-20 и Ил-76, самолётов-заправщиков Ил-78, летающих радаров KJ2000.

Отмечается, что территориальная принадлежность архипелага Спратли является предметом спора шести государств Юго-Восточной Азии. При этом каждое — от Брунея до Филиппин, — имеет на Спратли небольшой воинский контингент.

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