Генсек НАТО предупредил РФ об увеличении сил альянса у границ

«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное — она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», — цитирует Столтенберга ТАСС.