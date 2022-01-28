Добровольцы из РФ начали создавать отряды для отправки в Донбасс

«Русские добровольцы приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет. В настоящее время мы завершаем процессы командно-штабных учений русских добровольцев и готовы выступить на защиту народных республик», — цитируются слова Пинчука на сайте СДД.