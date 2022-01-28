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42 минуты назад

Добровольцы из РФ начали создавать отряды для отправки в Донбасс

Российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук.

Добровольцы из РФ начали создавать отряды для отправки в Донбасс
Фото: ura.ruura.ru

«Русские добровольцы приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет. В настоящее время мы завершаем процессы командно-штабных учений русских добровольцев и готовы выступить на защиту народных республик», — цитируются слова Пинчука на сайте СДД.

Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР.

В последнее время обстановка вокруг Донбасса вновь обостряется. Украина перебрасывает в регион дополнительные войска. А в «Единой России» призвали поставить в ЛНР и ДНР необходимое вооружение.

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