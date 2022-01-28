Стало известно о погибшем при крушении Ми-8 под Ульяновском

Два человека ранены, один не подает признаков жизни после крушения военного вертолета Ми-8 на лед реки под Ульяновском. Об этом 28 января со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

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О том, что в Ульяновской области недалеко от поселка Дубки разбилось воздушное судно, стало известно ранее 28 января. По данным Telegram-канал «112», на борту было три человека. Сообщалось, что один из них находится без сознания, а остальные ранены.

ТАСС со ссылкой на источник, в свою очередь, писал, что в результате ЧП никто не погиб. Вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск.