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1 час назад

Новый дивизион С-400 заступил на дежурство в Подмосковье

В Московской области на боевое дежурство заступил новый дивизион С-400, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Новый дивизион С-400 заступил на дежурство в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 января боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Новый ЗРК С-400 в конце декабря прибыл на пункт постоянной дислокации в Московской области с полигона «Капустин Яр» после успешных начальных боевых стрельб. Расчеты провели подготовку комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства по ПВО в установленной зоне ответственности.

Сейчас противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России обеспечивают пять зенитных ракетных полков с С-400.

Ранее в январе министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что вооруженные силы в 2021 году получили более 5 тыс. новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники.

По его словам, от промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. На вооружение поступили четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

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