В НАТО признали нежелание России вторгаться на Украину

Пока Россия действительно не планирует вторгаться на Украину, к тому же развернутых у границы сил недостаточно для нападения. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

«Чтобы начать вторжение в такую большую страну, нужно подготовить больше военных и техники, нежели чем мы наблюдаем сейчас», — признал источник издания.

Нежелание России начинать войну также можно объяснить тем, что это будет очевидной ошибкой, которая спровоцирует западные страны вмешаться. По мнению представителя НАТО, подобная атака может привести к началу третьей мировой войны.