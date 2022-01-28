В ДНР заявили о скором наступлении Киева на Донбасс

Украина готовится отправить в Донбасс наиболее боеспособные части, а под руководством американских советников завершается разработка плана наступательной операции. Об этом сегодня со ссылкой на агентурные данные разведки сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока. По его словам, украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».
По словам Басурина, данные разведки свидетельствуют, что в украинском генеральном штабе «под руководством американских советников завершается разработка плана наступательной операции на Донбассе».
«Время начала агрессии против Народных республик будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции Советом национальной безопасности и обороны Украины. (…) Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады», - заявил он.
При этом официальный представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что войска, которые украинская сторона планирует перебросить к линии соприкосновения, прошли обучение, в том числе и под руководством «инструкторов из Великобритании».
«Украинских десантников обучали действиям в сильно урбанизированной местности, в условиях городской застройки. Как вы понимаете, данная подготовка никакого отношения к миротворческой деятельности не имеет», - заключил он.
С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.