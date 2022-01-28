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25 минут назад

Артиллерийские стрельбы «Адмирала Горшкова» показали на видео

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по условным морским и воздушным целям в Баренцевом море. Они состоялись в рамках учения на Северном флоте с арктической экспедиционной группировкой. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео учебных маневров.

«Боевые упражнения экипажем фрегата были отработаны в Баренцевом море в полигонах флота, закрытых для гражданского судоходства. По замыслу учения корабль провёл отражение атаки катеров и средств воздушного нападения условного противника», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В учениях под руководством командующего Северным флотом участвуют до 1200 человек личного состава и примерно 140 единиц боевой и специальной техники.

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