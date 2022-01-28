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1 час назад

На Украине отработали стрельбу из британских ракетных комплексов

Украинские военные отработали стрельбу из противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Поражение бронетехники с помощью NLAW, которые ранее передала Великобритания, отработали на Яворовском полигоне, сообщает Defense Express.

На Украине отработали стрельбу из британских ракетных комплексов
Фото: пресс-служба Командования Сухопутных войскпресс-служба Командования Сухопутных войск

В публикации отмечают, что операторы противотанковых комплексов приступили к отработке практических действий после трехдневной теоретической подготовки. Занятия провели в тренировочном комплексе, который имитирует городские условия.

NLAW разработала шведская компания Saab Bofors Dynamics. Комплекс состоит из ракеты в транспортно-пусковом контейнере, к которому крепится блок вычисления и сопровождения, а также прицельные приспособления. ПТРК работает по принципу «выстрелил и забыл». Направленный кумулятивный заряд ракеты предназначен для поражения бронетехники в верхнюю полусферу.

Ранее стало известно, что США передали Украине партию ручных гранатометов M141 Bunker Defeat Munition (BDM). Однозарядная пусковая установка использует реактивные снаряды, которые позволяют пробивать фортификационные сооружения.

В январе издание The Drive оценило поставки NLAW из Великобритании. В публикации гранатометы назвали балансиром для украинских военных в будущих конфликтах.

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