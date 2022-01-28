Зачем Канада увеличивает численность своих военных на Украине

Украинские власти поблагодарили Канаду за «своевременное решение о поддержке обороноспособности», сообщает RT.
Президент Владимир Зеленский назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «другом» и приветствовал расширение тренировочной миссии Operation Unifier, численность которой будет увеличена вдвое — до 400 человек.
«Благодарю Канаду и моего друга Джастина Трюдо за своевременное решение о поддержке обороноспособности Украины. Ценим продолжение и расширение миссии Unifier, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак», — сказал президент Украины.
Также Оттава выделит Киеву $39,5 млн в дополнение к обещанному займу в $95 млн. Средства пойдут не на военные нужды, а для поддержки экономики страны. Как считают эксперты, анонсированные Канадой меры военной помощи Украине являются символическими и не повлияют на боевой потенциал вооруженных сил Украины.
26 января Джастин Трюдо и министр обороны Канады Анита Ананд заявили, что Киеву будут переданы бронежилеты, средства оптического наблюдения и прицелы. Также Украине выделят до 50 млн канадских долларов ($39,5 млн) в дополнение к обещанному кредиту в 120 млн ($95 млн). Однако эти деньги пойдут не на военные нужды, а на поддержку украинской экономики.