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39 минут назад

«Трудно представить, какие навыки они могут передать»: зачем Канада увеличивает численность своих военных на Украине

Украинские власти поблагодарили Канаду за «своевременное решение о поддержке обороноспособности», сообщает RT.

Зачем Канада увеличивает численность своих военных на Украине
Фото: EPAEPA

Президент Владимир Зеленский назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «другом» и приветствовал расширение тренировочной миссии Operation Unifier, численность которой будет увеличена вдвое — до 400 человек.

«Благодарю Канаду и моего друга Джастина Трюдо за своевременное решение о поддержке обороноспособности Украины. Ценим продолжение и расширение миссии Unifier, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак», — сказал президент Украины.

Также Оттава выделит Киеву $39,5 млн в дополнение к обещанному займу в $95 млн. Средства пойдут не на военные нужды, а для поддержки экономики страны. Как считают эксперты, анонсированные Канадой меры военной помощи Украине являются символическими и не повлияют на боевой потенциал вооруженных сил Украины.

26 января Джастин Трюдо и министр обороны Канады Анита Ананд заявили, что Киеву будут переданы бронежилеты, средства оптического наблюдения и прицелы. Также Украине выделят до 50 млн канадских долларов ($39,5 млн) в дополнение к обещанному кредиту в 120 млн ($95 млн). Однако эти деньги пойдут не на военные нужды, а на поддержку украинской экономики.

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