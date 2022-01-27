США начали поставку военной помощи Украине

США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

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Как рассказал Кирби, в последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн.

«Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — добавил он, отказавшись раскрыть их содержимое.

При этом свою миссию на Украине продолжат около 200 бойцов Национальной гвардии Флориды. Решения об их выводе не принималось, подчеркнул он.