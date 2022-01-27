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20 минут назад

В США рассказали о «длинных когтях» российской системы ПВО «Панцирь»

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» могла «отрастить длинные когти», позволяющие отражать атаки беспилотников. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

По данным издания, ранее опыт применения «Панциря» не был особенно успешным, поэтому он использовался в качестве прикрытия других объектов ПВО. Сейчас же модернизированный «Панцирь-СМ» оснащен улучшенным радаром, увеличивающем дальность обнаружения целей до 75 км, а также ракетой 57Э6М-Е дальностью полета до 40 км.

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Теперь по дальности обнаружения целей «Панцирь» превосходит ракетное вооружение Bayraktar TB2, а нововведения потенциально позволяют ПВО уничтожать сверхзвуковые самолеты и ракеты.

Ранее сообщалось, что штурмовик ВВС США A-10 Thunderbolt по прозвищу «Бородавочник» не сможет долго продержаться в войне против России. Таким мнением поделился американский военный эксперт Кайл Мизоками в Business Insider.

По его словам, против низкотехнологичных противников со слабой противовоздушной обороной (ПВО), таких как, например, ИГИЛ (организация запрещена в России) или Талибан (организация запрещена в России), A-10 по-прежнему является эффективным. Однако другим, более современным ПВО, которые есть у России и Китая, А-10 «не сможет противостоять».

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