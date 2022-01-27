В США назвали самую совершенную российскую подлодку

По мнению Ларсона, субмарина К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остаётся самой совершенной среди российских подводных лодок. Эксперт отметил, что в 2018 году «Северодвинск» в течение нескольких недель находилась в водах Атлантического океана, но так и не была обнаружена.