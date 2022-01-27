Украинская армия открыла огонь по ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике при первом за десять дней обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб сотрудник Народной милиции, сообщил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин, пишет РИА Новости.

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Как рассказал Мазейкин, украинские силовики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов село Веселогоровку.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь», — сказал Мазейкин.

До этого режим прекращения огня не нарушался с 17 января.