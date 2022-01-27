Эксперт оценил вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины

«Вероятность вооруженного конфликта на Украине я рассматриваю, как очень низкую. Обострения [конфликта между Украиной и непризнанными республиками не будет], потому, что в Киеве сейчас не до этих республик и идти на них войной никто не намерен. Там всё больше и больше складывается мнение, что этим регионам юго-востока Украины нужно придать статус отложенных территорий и забыть про них», — сказал Ходаренок.