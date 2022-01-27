Эксперт оценил вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины

Военный эксперт Михаил Ходаренок считает вероятность вооруженного конфликта на юго-востоке Украины очень низкой, пишет News.ru.
«Вероятность вооруженного конфликта на Украине я рассматриваю, как очень низкую. Обострения [конфликта между Украиной и непризнанными республиками не будет], потому, что в Киеве сейчас не до этих республик и идти на них войной никто не намерен. Там всё больше и больше складывается мнение, что этим регионам юго-востока Украины нужно придать статус отложенных территорий и забыть про них», — сказал Ходаренок.
Он считает, что о дислокации военной техники у границ самопровозглашенных республик больше всех говорит их руководство, которое заинтересовано получить от России финансовой и военной помощи. Ходаренок отметил, что каких-то особых приготовлений к вторжению со стороны ВСУ не заметно.
«Да перестрелки, то с одной стороны, то с другой, как бы это цинично не звучало. У Киева нет заинтересованности в каком-либо вторжении на территорию самопровозглашенных республик. Им сейчас не до этого. У них стоит в отдаленной перспективе вопрос территориальной целостности страны, но по крайней мере не сейчас и не путем вооруженного конфликта», — добавил эксперт.