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16 минут назад

Эксперт оценил вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины

Военный эксперт Михаил Ходаренок считает вероятность вооруженного конфликта на юго-востоке Украины очень низкой, пишет News.ru.

Эксперт оценил вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вероятность вооруженного конфликта на Украине я рассматриваю, как очень низкую. Обострения [конфликта между Украиной и непризнанными республиками не будет], потому, что в Киеве сейчас не до этих республик и идти на них войной никто не намерен. Там всё больше и больше складывается мнение, что этим регионам юго-востока Украины нужно придать статус отложенных территорий и забыть про них», — сказал Ходаренок.

Он считает, что о дислокации военной техники у границ самопровозглашенных республик больше всех говорит их руководство, которое заинтересовано получить от России финансовой и военной помощи. Ходаренок отметил, что каких-то особых приготовлений к вторжению со стороны ВСУ не заметно.

«Да перестрелки, то с одной стороны, то с другой, как бы это цинично не звучало. У Киева нет заинтересованности в каком-либо вторжении на территорию самопровозглашенных республик. Им сейчас не до этого. У них стоит в отдаленной перспективе вопрос территориальной целостности страны, но по крайней мере не сейчас и не путем вооруженного конфликта», — добавил эксперт.

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