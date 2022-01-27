Военный обозреватель оценил будущее угнанной из Афганистана техники

США попытаются добиться передачи угнанной из Афганистана техники Украине, заявил военный обозреватель, эксперт по Центральной Азии Пётр Мамыкин «ПолитЭксперту». При этом он обратил внимание, что Таджикистан и Узбекистан должны осторожно подходить к возвращению оказавшихся у них боевых единиц.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Принимая решение о передаче американцам афганских бортов, странам Центральной Азии следует руководствоваться соглашениями военно-технического сотрудничества с Россией и не забывать, что Таджикистан находится в ОДКБ и ШОС. Неосторожные шаги могут негативно сказаться на безопасности России в связи нагнетанием обстановки в Донбассе, — сказал Мамыкин.

Он добавил, что страны могут и оставить авиатехнику себе, так как она не имеет знаков принадлежности и подлежит конфискации, раз нарушила границы. Лишними самолёты и вертолёты точно не будут, отметил Мамыкин.