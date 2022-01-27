В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
24 минуты назад

Военный обозреватель оценил будущее угнанной из Афганистана техники

США попытаются добиться передачи угнанной из Афганистана техники Украине, заявил военный обозреватель, эксперт по Центральной Азии Пётр Мамыкин «ПолитЭксперту». При этом он обратил внимание, что Таджикистан и Узбекистан должны осторожно подходить к возвращению оказавшихся у них боевых единиц.

Военный обозреватель оценил будущее угнанной из Афганистана техники
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look PressSaifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Принимая решение о передаче американцам афганских бортов, странам Центральной Азии следует руководствоваться соглашениями военно-технического сотрудничества с Россией и не забывать, что Таджикистан находится в ОДКБ и ШОС. Неосторожные шаги могут негативно сказаться на безопасности России в связи нагнетанием обстановки в Донбассе, — сказал Мамыкин.

Он добавил, что страны могут и оставить авиатехнику себе, так как она не имеет знаков принадлежности и подлежит конфискации, раз нарушила границы. Лишними самолёты и вертолёты точно не будут, отметил Мамыкин.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Мохаммад Якуб обратился к властям Таджикистана и Узбекистана с требованием вернуть авиатехнику, на которой из страны сбежали пилоты. Он предупредил о реакции, если требования не выполнят.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители