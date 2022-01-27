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20 минут назад

В ЛНР заявили об американских наемниках в Донбассе

Глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе появляются американские наемники. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили о прибытии американских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лещенко отметил, что с 2014 - 2015 годов западные инструкторы готовят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской, Херсонской, Николаевской, Житомирской областях и в Одессе.

«Однако <…> низкий уровень мотивированности личного состава, а также постоянный некомплект и сжатые сроки обучения дают западным инструкторам слишком мало возможностей для подготовки сколько-нибудь квалифицированных кадров», - заявил он.

Лещенко отметил, что в Донбассе инструкторам находиться запрещено, но в ЛНР не раз замечали их в зоне конфликта.

«Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Black water», - заявил он.

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее говорил о возможной провокации Киева с использованием опасных химических веществ в Донбассе. По его словам, эту провокацию планируют устроить на подконтрольной Киеву территории, чтобы «обвинить ДНР и в дальнейшем Россию».

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он говорил, что в города Авдеевка и Красный Лиман доставили резервуары с «неустановленными химическими компонентами», которые могут использовать для провокаций.

Позже Басурин заявил о подготовке Украиной шести спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. По его словам, подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».

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