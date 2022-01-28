В России рассказали о советских БТР на Украине

Оборонное ведомство Украины разместило на официальной странице в Facebook иллюстрацию, демонстрирующую основные бронетранспортеры украинских военных. В публикации «Российской газеты» отметили, что большинство машин, которые эксплуатируют на Украине, произведены в СССР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На иллюстрации Минобороны Украины показали четыре БТР. Самой совершенной машиной остается БТР-4 «Буцефал», который разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Эти машины дополняют БТР-3, которые созданы на основе советского БТР-80.

Также Украина использует советские БТР-70 и БТР-80. В публикации отмечается, что на вооружении украинских военных остается более 200 советских БТР-80 и не менее 230 БТР-70. Также в украинских арсеналах находятся устаревшие БТР-60.

В октябре 2021 года украинские конструкторы скрестили советскую боевую машину пехоты БМП-2 с артиллерийской установкой. На гусеничную машину 2С17-2 установили башню с вооружением самоходной установки 2С9 «Нона-С».